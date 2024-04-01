Описание iQOO Pad 2 Pro появилось в консоли Google

Компания iQOO работает над релизом в Китае планшета на смену модели iQOO Pad первого поколения. Планшет уже успел получить сертификат организации 3C, благодаря чему стала известна информация о зарядке. Теперь подтверждено название iQOO Pad 2 Pro, засветившееся на сайте сертификации Google Play Console. Благодаря этому доступны некоторые характеристики будущего устройства.

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Планшет фигурирует в консоли с модельным номером PA2473. Есть здесь и изображение, которое показывает симметричные рамки вокруг экрана. На правой стороне корпуса находится регулятор громкости и кнопка питания, если смотреть в альбомной ориентации.

Разрешение экрана составляет 2064 x 3096, что даёт плотность пикселей 400 ppi. Известно об использовании процессора под кодовым именем MT8796. В его состав входят четыре ядра Cortex-A72 с тактовой частотой 2 ГГц, три Cortex-X4 2,8 ГГц и одно Cortex-X4 3,2 ГГц. Из этого можно сделать вывод, что речь идёт о флагманском процессоре MediaTek Dimensity 9300. На нём работает недавно представленный в Китае планшет Vivo Pad 3 Pro.

Объём оперативной памяти iQOO Pad 2 Pro должен составить 12 ГБ, хотя это наверняка не единственная конфигурация. Работает устройство на Android 14. Известно также о мощности зарядки 66 Вт.