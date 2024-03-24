Официальной информации, подтверждающей его окончательное название, нет, но предполагается, что он будет называться iQOO Pad 2.

Уже прошел год, как компания Iqoo представила планшет Iqoo pad air на китайском рынке. Однако, поступили сообщения о том, что бренд также работает над более мощным устройством под названием Iqoo pad 2. Предполагается, что Iqoo pad 2 будет являться преемником оригинального Iqoo pad, который был выпущен в Китае в марте 2023 года. Вряд ли будут затягивать с выпуском, так как планшет уже получил одобрение органа 3C в Китае. В базе данных 3C появилась запись о новом планшете Vivo под номером модели ipa2475. Хотя окончательное название пока еще неизвестно. На изображении видно, что планшет ipa2475 будет поставляться с зарядным устройством, поддерживающим быструю зарядку мощностью до 66 Вт.

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Предположительно, Iqoo pad 2 будет оснащен процессором из серии Dimensity 9. Но при этом, оригинальный Iqoo pad был доработанной версией vivo pad 2. Таким образом, Iqoo pad 2 может стать переименованной или модифицированной версией Vivo pad 3 Pro на базе чипсета Dimensity 9300, предполагаемый запуск которого запланирован на 26 марта в Китае. В отчетах указывается, что у Vivo pad 3 Pro будет 13-дюймовая ЖК-панель с разрешением 3,1к и частотой обновления 144 Гц. Возможно, устройство будет оснащено 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора планшета может достигать 11 500 мА*ч, а операционная система будет базироваться на OriginOS для Android 14. Ожидается, что планшет поддерживает Vivo pencil 2.