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Уже прошел год, как компания Iqoo представила планшет Iqoo pad air на китайском рынке. Однако, поступили сообщения о том, что бренд также работает над более мощным устройством под названием Iqoo pad 2. Предполагается, что Iqoo pad 2 будет являться преемником оригинального Iqoo pad, который был выпущен в Китае в марте 2023 года. Вряд ли будут затягивать с выпуском, так как планшет уже получил одобрение органа 3C в Китае. В базе данных 3C появилась запись о новом планшете Vivo под номером модели ipa2475. Хотя окончательное название пока еще неизвестно. На изображении видно, что планшет ipa2475 будет поставляться с зарядным устройством, поддерживающим быструю зарядку мощностью до 66 Вт.
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Предположительно, Iqoo pad 2 будет оснащен процессором из серии Dimensity 9. Но при этом, оригинальный Iqoo pad был доработанной версией vivo pad 2. Таким образом, Iqoo pad 2 может стать переименованной или модифицированной версией Vivo pad 3 Pro на базе чипсета Dimensity 9300, предполагаемый запуск которого запланирован на 26 марта в Китае. В отчетах указывается, что у Vivo pad 3 Pro будет 13-дюймовая ЖК-панель с разрешением 3,1к и частотой обновления 144 Гц. Возможно, устройство будет оснащено 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора планшета может достигать 11 500 мА*ч, а операционная система будет базироваться на OriginOS для Android 14. Ожидается, что планшет поддерживает Vivo pencil 2.