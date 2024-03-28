Пока неясно, отличается ли он от стандартной версии iQOO 12, выпущенной еще в декабре 2023 года.

Китайская компания iqoo отмечает четвертую годовщину своего присутствия на рынке в стране. И генеральный директор iqoo india опубликовал письмо в социальных сетях, чтобы выразить свою благодарность. По случаю этого праздника компания объявила о скором запуске на региональном рынке модели iqoo 12 anniversary edition. В то время как бренд подтвердил, что устройство будет представлено в ближайшее время, никаких других деталей относительно iqoo 12 anniversary edition пока не раскрыто. Таким образом, пока неясно, чем он будет отличаться от стандартной модели iqoo 12, которая была выпущена в декабре 2023 года.

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Существует вероятность, что iqoo 12 anniversary edition может быть представлен в красном варианте, который будет эксклюзивным для китайского рынка. Данный смартфон первоначально был представлен вариантами legend, alpha и red на внутреннем рынке бренда. Следует отметить, что в настоящее время это всего лишь предположения, поэтому следует отнестись к этому сообщению с некоторой долей скептицизма.

Для справки, iqoo 12 был представлен с процессором Qualcomm Snapdragon 8-го поколения. Он оснащен 6,78-дюймовым LTPS AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. На передней панели расположена 16-мегапиксельная селфи-камера, а на задней стороне - тройная камера с разрешением 50 мегапикселей. Эту модель питает мощный аккумулятор емкостью 5000 мА*ч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт.