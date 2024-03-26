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Планшет iQOO Pad 2 на Dimensity 9300 всё ближе к релизу
iQOO представит второе поколение планшета с внушительным экраном 13,1 дюйма

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Инсайдер Digital Chat Station рассказал о некоторых характеристиках нового планшета iQOO Pad 2 с модельным номером iPA2475, который в недалёком будущем должен поступить в продажу. Было сказано о мощности зарядки 66 Вт и протоколе быстрой зарядки UFCS. Этот протокол был разработан Китайской академией информационных и коммуникационных технологий (CAICT) и компаниями Huawei, Vivo и Xiaomi.

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iQOO Pad 2 по спецификациям весьма напоминает Vivo Pad 3 Pro, который успел посетить бенчмарк Geekbench на флагманском процессоре MediaTek Dimensity 9300. Планшет Vivo обладает экраном LCD размером 13,1 дюйма с разрешением 3,1K и частотой 144 Гц. У него 16 ГБ оперативной памяти и ёмкость батареи 11500 мАч.

Напомним, что процессор Dimensity 9300 был представлен в минувшем ноябре и производится на техпроцессе TSMC 4 нм. Он обладает четырьмя ядрами Cortex-X4, частота одного из которых достигает 3,25 ГГц, а других 2,85 ГГц. Ещё здесь есть четыре ядра Cortex-A720 2 ГГц и 12-ядерный графический процессор Immortalis-G720. Есть аппаратная поддержка трассировки лучей MediaTek второго поколения.

Планшет прошлого поколения iQOO Pad был представлен в мае прошлого года и обладает чуть меньшим экраном 12,1 дюйма с разрешением 2,8K и частотой 144 Гц при максимальной яркости 600 нит. У него есть совместимость со стилусом и клавиатурой, хотя в комплект поставки они не входили. Тогда применялся процессор Dimensity 9000+, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и хранилище 512 ГБ.

#планшеты #iqoo
Источник: gizmochina.com
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