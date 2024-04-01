Вслед за Китаем аппарат OnePlus Nord CE 4 становится доступным по всему миру

В понедельник состоялся международный дебют смартфона OnePlus Nord CE 4. Китай он был представлен раньше под названием OnePlus Ace 3 и характеристики у этих двух устройств немного различаются. Новая модель средней ценовой категории приходит на смену прошлогоднему Nord CE 3 и приносит обновлённый внешний вид.

Новинка получила плоскую рамку с кнопкой питания и регулятором громкости на правой стороне. На противоположной стороне располагается трёхпозиционный ползунок оповещений. Сзади можно найти выступ камер овальной формы. Устройство защищено от воды и пыли стандартом IP54.

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Аппарат обладает экраном AMOLED размером 6,7 дюйма с разрешением FHD+, что ниже по сравнению с Ace 3V. Под экраном находится сканер отпечатков, частота дисплея 120 Гц, пиковая яркость 1100 нит, имеется сертификация HDR10. Поддержка технологии Aquatouch позволяет работать с дисплеем влажными руками.

Сзади находятся две камеры с основной на сенсоре Sony LYT-600 50 Мп размером 1/1,95 дюйма с оптической стабилизацией. Разрешение сверхширокоугольной камеры равно 8 Мп, а передней 16 Мп. Поддерживается запись видео 4K 30 кадров/с.

Всё это возможно благодаря процессору Snapdragon 7 Gen 3 вместо Snapdragon 7+ Gen 3 на Ace 3V. Объём оперативной памяти равен 8 ГБ, столько же виртуальной памяти. Предлагаются конфигурации с объёмом хранилища 128 ГБ и 256 ГБ. Ёмкость батареи составляет 5500 мАч, мощность зарядки 100 Вт. Система Battery Health Engine продлевает циклы зарядки на 4 года.

Установлена Android 14 с OxygenOS 14. Обещано выпускать обновления на протяжении двух лет. Среди вариантов подключения доступны Wi-Fi6, Bluetooth 5.4, порт USB-C, GPS.