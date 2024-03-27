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СтарыйДед
Nord CE 4 будет оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 3 с 8 ГБ оперативной памяти
В соцсети были раскрыты все характеристики и официальные рендеры устройства в преддверии анонса.

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Одна из лидирующих компаний в сфере сотовых телефонов, Oneplus, объявила о своём новом продукте - Oneplus Nord CE 4, который будет представлен в Индии 1 апреля. Официальная страница телефона, доступная на веб-сайте Oneplus India и Amazon, постепенно раскрывает ключевые характеристики и особенности данного устройства.

Однако за несколько дней до официального запуска информатор под ником Ишан Агарвал опубликовал пост, в котором раскрыл почти всю информацию о следующем телефоне Nord. Информация раскрывает все характеристики и официальные рендеры данного устройства.

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Согласно утечке, Oneplus Nord CE 4 будет оснащён 6,7-дюймовой панелью AMOLED LTPS с частотой обновления 120 ГЦ. Бренд Oneplus уже подтвердил, что экран будет поддерживать разрешение FHD+. Nord CE 4 также будет оснащён процессором Snapdragon 7 Gen 3. Этот же чип используется в таких устройствах, как Vivo V30 и предстоящий Motorola Edge 50 Pro. Данный чип будет функционировать в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и хранилищем UFS 3.1 объёмом до 256 ГБ. Ожидается, что для увеличения объёма памяти данное устройство будет поддерживать карту microSD объёмом до 1 ТБ через гибридный слот для SIM-карты.

Также данный телефон может быть оснащен аккумулятором ёмкостью 5500 мА*ч и поддерживать зарядку SuperVOOC мощностью 100 Вт. Ожидается, что устройство сможет зарядиться от 0 до 100 процентов всего за 30 минут. Скорее всего, Nord CE 4 будет работать на Android 14 на базе OxygenOS 14. Говоря о фото-возможностях, стоит сказать, что камера может состоять из 50-мегапиксельного основного датчика Sony LYT-600 с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS) и 8-мегапиксельного широкоугольного датчика IMX355. Для селфи и видеозвонков может быть использована 16-мегапиксельная фронтальная камера.

На данный момент нет официальной информации о цене Oneplus Nord CE 4, однако ожидается, что стоимость данного устройства будет менее 25 000 INR (около 28 000 рублей). Оно будет доступно в конфигурациях 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ, а также будет представлено в цветовых вариантах, таких как Celadon Marble и Dark Chrome.

#смартфон #oneplus #смартфон 2024 #nord #nord ce 4 #nord ce
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