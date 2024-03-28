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СтарыйДед
OnePlus Ace 3 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч
Также он будет оснащен экраном BOE S1 OLED 8T LTPO с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 6000 нит.

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OnePlus 12 и 12R - это два флагманских смартфона от OnePlus, которые были выпущены в первой половине текущего года. В Китае модель 12R доступна под брендом OnePlus Ace 3. Во втором полугодии этого года ожидается появление еще двух флагманских устройств от компании - OnePlus Ace 3 Pro и OnePlus 13. Свежие утечки раскрыли некоторые ключевые характеристики обоих устройств.

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Согласно информации, OnePlus Ace 3 Pro будет оснащен экраном BOE S1 OLED 8T LTPO с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 6000 нит. Устройство будет обладать металлической центральной рамкой и стеклянной задней панелью. Также стало известно, что смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 и будет иметь двухаккумуляторную систему емкостью 6000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Предполагается, что OnePlus Ace 3 Pro будет предлагать до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ встроенной памяти.

По информации от DCS, OnePlus 13 планируется официально представить в последнем квартале 2024 года. Ожидается, что устройство будет оснащено новой OLED-панелью производства BOE, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев китайского бренда и процессором Snapdragon 8 Gen 4. Также предполагается обновленный дизайн задней части устройства.

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