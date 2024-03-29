Обновление исправляет мерцание экрана и улучшает автономность планшета.

OnePlus выпускает обновление OxygenOS для своего планшета OnePlus Pad с исправлением некоторых ошибок.

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Обновление под номером OPD2203_14.0.0.500(EX01) направлено на то, чтобы увеличить время автономной работы и исправить мерцание экрана при смене альбомного режима на портретный. Это обновление также устраняет проблему с отображением при подключении планшета к телефону через Multi-Screen Connect и добавляет исправление безопасности Android от февраля 2024 года.

Ниже представлен список исправлений и улучшений:

• Улучшение стабильности и производительности системы

• Оптимизация энергопотребления и повышение автономности.

• Исправление проблемы с переключением между некоторыми приложениями в недавних задачах.

• Исправление проблемы с мерцанием экрана при смене ориентации с альбомного на портретный режим.

• Решение проблемы с добавлением событий в календарь.

• Внедрение обновления безопасности Android от февраля 2024 года для повышения защищенности системы.

• Устранение проблемы с отображением на планшете при подключении к телефону через функцию "multi-screen connect".

OnePlus выпускает данное обновление поэтапно, чтобы оно могло дойти до всех пользователей постепенно.