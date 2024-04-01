Мессенджер WhatsApp в очередной раз обновится

Один из наиболее популярных мессенджеров в мире WhatsApp в своём очередном обновлении обзавёлся возможностью предварительно просматривать закреплённые сообщения. Подобные сообщения показываются в верхней части экрана. Если это изображение, его миниатюра показывается в режиме предварительного просмотра. Это даёт возможность понять содержимое без необходимости раскрывать его полностью.

Сейчас данная функциональная возможность находится на этапе разработки. В недалёком будущем обновление мессенджера WhatsApp для Android должно принести эту опцию для всех пользователей сервиса.

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Не так давно сообщалось, что в WhatsApp в списке чатов появится новый раздел. В этом разделе будут показаны новые контакты из адресной книги пользователя, с которыми он прежде не переписывался в этом мессенджере. Таким образом, при желании легче будет начать разговор с новым собеседником.

Также в приложении может появиться поддержка редактирования фотографий при помощи искусственного интеллекта. Это даст возможность применять различные художественные эффекты и создавать уникальные изображения без использования сторонних приложений вроде Photoshop. Функция «Фон» на основе текстовых подсказок позволит выбирать задний план изображения. Когда это произойдёт, пока не сообщается.

В бета-версии приложения на iOS нашли искусственный интеллект в разделе «Поддержка». Таким образом, если в работе приложения будут какие-то проблемы, нейросеть придёт на помощь. Это не помешает при необходимости получать доступ и к живым сотрудникам техподдержки, если искусственный интеллект помочь не сможет. Его преимуществом является круглосуточная работа, мгновенные ответы и большая база знаний.

Также ожидается появление преобразования голосовых сообщений в текст. Это уже есть в версии на iOS, а в будущем должно появиться и на Android. Это может помочь пользователям с нарушением слуха и тем, кто не может прослушать голосовую заметку.

Среди других будущих новинок можно назвать возможность отправлять сообщения пользователям других мессенджеров, что требует закон о цифровых рынках Евросоюза. Можно будет отключать предварительный просмотр ссылок и работать с редактором стикеров.