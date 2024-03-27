Выставлять HD вручную в WhatsApp больше не потребуется

Ещё в минувшем августе мессенджер WhatsApp представил функциональность, которая даёт возможность отправлять фотографии и прочие изображения в повышенном качестве на полном разрешении. Прежде пользователям приходилось вручную устанавливать высокое качество при отправке каждого мультимедийного файла, что могло быстро надоесть.

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Анализ бета-версии WhatsApp под номером 2.24.7.17 для системы Android показывает, что теперь любое изображение и видео можно автоматически заставить отправляться в формате HD. Для этого в разделе настроек «Хранилище и данные» необходимо активировать переключатель «Качество загрузки мультимедиа».

Когда выбирается «Стандартное качество», мультимедийные файлы отправляются собеседнику в сжатом виде, чтобы отправка происходила быстрее и расходовалось меньше трафика. Файл HD может весить в шесть раз больше по сравнению со стандартным, будет передаваться дольше и расходовать больше трафика.

На экране отправки мультимедиа сохранится переключатель, чтобы при желании можно было снизить настройки качества с HD.

Пока данная опция доступна ограниченному числу пользователей бета-версии приложения WhatsApp. Когда она будет полностью отлажена и готова к работе, функция появится в финальном варианте приложения, которое необходимо будет обновить в магазине Google Play.