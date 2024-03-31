Новое обновление принесло с собой нововведения, необходимые для облегчения пользования мессенджером.

В новой версии мобильного приложения WhatsApp появились существенные изменения в дизайне. Каждый желающий может его оценить установив последнюю на данный момент версию. Данной информацией поделились сами разработчики WhatsApp на своем аккаунте (на официальной странице) в X (в прошлом Twitter, заблокирован в РФ).

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Что же принесло с собой новое обновление? Речь идет о следующих изменениях:

Разделы "Чаты", "Статус", "Сообщества" и "Звонки" ранее располагались в верхней части экрана, теперь же они переместились в нижнюю область дисплея;

Появилась возможность переключения между разделами посредством свайпов;

Дизайн сам по себе стал более минималистичным (дизайн вкладок). Теперь можно говорить о соответствии внешнего вида с общим дизайном операционной системы Android.

Представители WhatsApp отметили, что данные нововведения необходимы для облегчения пользования мессенджером.

Редизайн панели вкладок тестировался достаточно долго, с мая 2023 года — тогда обновленный внешний вид могли оценить бета-тестировщики. На протяжении года апдейт постепенно разворачивался и теперь он стал доступен каждому желающему. Что касается операционной системы iOS, то пока точно неизвестно, когда эти изменения появятся и на ней.