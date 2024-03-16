Мессенджер WhatsApp можно будет заблокировать паролем

В наши дни сохранность персональных данных важна как никогда. Среди прочего это относится к мессенджерам, где люди могут рассказать о себе очень много. Популярный мессенджер WhatsApp поддерживает блокировку приложения для защиты переписки, делается это при помощи биометрической авторизации. В последней бета-версии приложения способов авторизации стало больше.

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Издание WABetaInfo рассказывает, что бета-версия под номером 2.24.6.20 доступна в магазине на Android. В настройках есть описание, согласно которому необходимо при активации этой функции использовать отпечаток пальца, лицо или другие уникальные идентификаторы для запуска приложения. Раньше речь шла только о биометрической аутентификации. Теперь могут быть и другие, вроде пароля.

Это может быть важно для обладателей мобильных устройств, у которых нет поддержки биометрической авторизации. Теперь они также смогут блокировать WhatsApp.

Ранее на этой неделе вышла бета-версия мессенджера, где число закрепляемых чатов выросло с трёх до пяти.