Компания Apple была основана 1 апреля 1976 года

В самый шутливый день в году отмечает свой день рождения самая крупная компания мира, американская Apple. К подобному статусу она пришла от гаража Стива Джобса, выпустив по дороге ряд всемирно известных продуктов, которыми пользовались и пользуются по сей день сотни миллионов человек.

Основателями компании Apple Computer стали Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн. Слово Computer из названия было убрано в 2007 году, в год выпуска первого iPhone.

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Сначала Apple стала известной на рынке персональных компьютеров, в 1984 году представив первую модель Macintosh. Можно вспомнить плееры iPod, но самым известным творением Apple являются смартфоны iPhone. Можно сказать, что iPhone стал основоположником целый отрасли мобильных продуктов. iPhone сохраняет лидирующее положение и по сей день, как и планшеты iPad в своём сегменте.

Также популярностью пользуются смарт-часы Apple Watch, пусть они не стали революцией уровня iPhone. Ещё можно вспомнить о существовании наушников AirPods, магазина приложений App Store, сервиса Apple Music, облачного хранилища iCloud. Очередной попыткой снова создать новую категорию продуктов стала недавно выпущенная гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro.