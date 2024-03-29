Речь идет о сменных аккумуляторах, а точнее об аккумуляторных блоках под названием Battery Shel, которые могут появиться в продукции Apple.

Компания Apple получила патент на одно любопытное решение, вероятно, касающееся ее будущих устройств. Речь идет о сменных аккумуляторах, а точнее об аккумуляторных блоках под названием Battery Shel, которые могут появиться в продукции Apple. Что интересно, соответствующие элементы питания получат собственные стандартные размеры и тип подключения.

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Данная технология предоставит пользователям возможность быстрой смены аккумуляторов. К примеру, можно будет переставлять их из одного устройства в другое.

Apple планирует их использование в смартфонах, компьютерах, а также периферийных устройствах. Ожидается наличие, по меньшей мере пары вариантов "С" и "D". Первый найдет свое применение в компьютерной периферии (мыши, клавиатуры) и компьютерах, второй окажется лучшим решением для его использования в мобильных устройствах, таких как смартфоны.

Подробности, касающиеся их отличий между собой в данный момент отсутствуют. Тем не менее имеется предположение, согласно которому модули с отметкой "С" получат большую емкость, по сравнению с элементами питания, названными буквой "D".

Ожидается, что сменные аккумуляторные блоки будут функционировать аналогично фирменным внешним аккумуляторам Apple, то есть в них будут присутствовать отдельные контроллеры, необходимые для отображения уровня оставшегося заряда на устройстве, оснащенном соответствующей технологией.

Следует уточнить, что патент не является гарантом скорого выхода описанных в документе решений. В Apple частенько рассматривается множество различных потенциально полезных идей, которые тем не менее так никогда и попадут на глобальный рынок.