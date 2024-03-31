Apple собирается объединить два монолитных чипа M3 Ultra для создания нового флагмана M3 Extreme.

Apple внесла потенциально важные изменения в архитектуру своего новейшего чипа M3 Max, что может оказать существенное влияние на производительность будущего флагманского чипа M3 Ultra.



До сих пор чипы Apple в линейках M1 и M2 использовали модульную архитектуру, то есть более производительные модели создавались путем объединения нескольких базовых кристаллов с помощью технологии UltraFusion. Например, чип M1 Max состоял из двух соединенных M1, а M1 Ultra из двух M1 Max.



Однако недавнее исследование показало, что в M3 Max отсутствует межсоединение UltraFusion и, по всей видимости, M3 Ultra будет представлять собой единый чип, а не комбинацию из двух чипов M3 Max. Теория оправдалась, когда Вадим Юрьев с YouTube-канала Max Tech процитировал пост из X @techanalye1, подчеркнув, что чип M3 Max не имеет межсоединения UltraFusion. Далее он заявил, что невыпущенный чип M3 Ultra не будет состоять из двух чипов M3 Max в одном корпусе.



Переход на единый чип вместо объединения двух отдельных чипов открывает перед Apple больше возможностей в плане настройки архитектуры M3 Ultra. Теперь можно включить в M3 Ultra только высокопроизводительные ядра, отказавшись от ядер низкого энергопотребления, которые использовались в предыдущих чипах, что позволит добиться еще большего прироста производительности по сравнению с M2 Ultra.



Кроме того, инженеры Apple получают больше свободы в распределении транзисторов внутри M3 Ultra. Они могут выделить больше места под графический процессор, увеличив число ядер GPU для ускорения работы с трехмерной графикой и нейросетями.



Еще одна потенциальная выгода от перехода на единый чип - возможность интегрировать в M3 Ultra собственное межсоединение UltraFusion. Это позволит в будущем комбинировать два чипа M3 Ultra для создания еще более производительного решения, предположительно получившего название M3 Extreme. Такая конфигурация может обеспечить практически двойной прирост производительности по сравнению с M3 Ultra.



Однако пока все это лишь предположения, основанные на косвенных признаках в архитектуре M3 Max. Но если они подтвердятся, то мы станем свидетелями поистине грандиозного скачка производительности в линейке Apple Silicon. Не исключено, что обновленная Mac Studio на M3 Ultra появится уже в 2024 году.