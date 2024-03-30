Ранее сообщалось, что эти модели могут появиться в продаже в конце марта или апреле. Теперь Марк Гурман считает, что гаджеты появятся в мае.

Apple обновит свои модели iPad Pro и iPad Air. За последние несколько месяцев в Сети появилось несколько утечек и сообщений о предполагаемых планшетах. Новые iPad Pro и iPad Air получат дисплеи большего размера и новые чипсеты. Недавние утечки предполагали, что Apple выпустит эти модели iPad в апреле. Однако в новом отчете теперь говорится, что запуск iPad Pro и iPad Air следующего поколения состоится в мае.

Марк Гурман говорит, что Apple представит долгожданные модели iPad Pro и iPad Air в начале мая, примерно за месяц до Всемирной конференции разработчиков (WWDC). Это конференция запланирована на 10 июня. Поставщики Apple в настоящее время наращивают производство ожидаемых моделей iPad.

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Текущие модели iPad Pro оснащены собственными чипсетами Apple M2

Гурман заявляет, что задержка вызвана "работой программного обеспечения для устройств" и "сложными новыми технологиями производства" новых дисплеев.

Четыре новых варианта iPad Pro под кодовыми названиями J717, J718, J720 и J721 будут работать на новом чипсете Apple M3 и будут поддерживать "переработанные версии Magic Keyboard и Apple Pencil".

Apple работает над внедрением OLED-экранов в предстоящие модели iPad. iPad Air, который в настоящее время доступен только в размере 10,9 дюйма, будет оснащен 12,9-дюймовым дисплеем. Модели iPad Air следующего поколения будут оборудованы чипсетами M2, а также оснащены фронтальными камерами с альбомной ориентацией.

Предстоящие модели iPad Pro будут иметь более тонкие рамки и будут доступны в "глянцевой и матовой версиях экрана". Источник сообщил, что 11-дюймовый вариант будет иметь рамку диаметром 7,12 мм, в то время как 12,9-дюймовый вариант будет иметь рамку диаметром 7,08 мм, что на 10 и 15 процентов меньше по сравнению с моделями 2022 года.