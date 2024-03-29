Xiaomi хочет продавать товары всех категорий

Вместе с оказавшимся не слишком дорогим электромобилем SU7 компания Xiaomi представила новый бренд под названием Xiaomi Life. В его рамках будут предлагаться высококачественные периферийные устройства для автомобилей. Владельцы автомобилей Xiaomi смогут дополнить его образ стильными кружками, кепками, сумками и многим другим.

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Таким образом Xiaomi продолжает вовлекать потенциальных покупателей в свою экосистему продуктов и даёт возможность выстраивать стиль жизни на основе своего бренда. Автомобиль позиционируется как составная часть современного технологического имиджа. Успех этой стратегии во многом зависит от качества и дизайна продуктов бренда Xiaomi Life.

Также успех зависит от продаж электромобилей SU7 EV. Они представлены в версиях Standard, Pro и Max. Первые отзывы оказались позитивными за счёт достаточно доступной цены, но в конечном счёте их популярность будет основана на удобстве, надёжности и долговечности, которые станут понятными спустя определённое время.