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Xiaomi представляет бренд Xiaomi Life для стильных аксессуаров и вещей
Xiaomi хочет продавать товары всех категорий

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Вместе с оказавшимся не слишком дорогим электромобилем SU7 компания Xiaomi представила новый бренд под названием Xiaomi Life. В его рамках будут предлагаться высококачественные периферийные устройства для автомобилей. Владельцы автомобилей Xiaomi смогут дополнить его образ стильными кружками, кепками, сумками и многим другим.

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Таким образом Xiaomi продолжает вовлекать потенциальных покупателей в свою экосистему продуктов и даёт возможность выстраивать стиль жизни на основе своего бренда. Автомобиль позиционируется как составная часть современного технологического имиджа. Успех этой стратегии во многом зависит от качества и дизайна продуктов бренда Xiaomi Life.

Также успех зависит от продаж электромобилей SU7 EV. Они представлены в версиях Standard, Pro и Max. Первые отзывы оказались позитивными за счёт достаточно доступной цены, но в конечном счёте их популярность будет основана на удобстве, надёжности и долговечности, которые станут понятными спустя определённое время.

#xiaomi
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