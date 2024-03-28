Realme готовит очередной бюджетный смартфон серии C

Бренд Realme назвал дату появления своего следующего аппарата линейки C. Во Вьетнаме он будет представлен на следующей неделе, 4 апреля. Realme C65 уже успел получить ряд сертификатов, готовясь попасть на прилавки. Также был выпущен тизер, благодаря которому можно ознакомиться с внешним видом устройства. Аппарат придёт на смену модели Realme C55 и будет довольно заметно отличаться от него.

Корпус обладает плоской рамкой посередине. Регулятор громкости и кнопка питания размещены на правой стороне корпуса. В состав кнопки питания может войти ещё и сканер отпечатков пальцев. Обратная сторона получила глянцевое покрытие.

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Выступ камеры обладает прямоугольной формой и находится с краю корпуса, чем напоминает аппараты серии Samsung Galaxy S22. Внутри этого выступа можно увидеть две вертикально располагающиеся камеры и светодиодную вспышку. Ёмкость батареи здесь составит 5000 мАч при поддержке зарядки мощностью 45 Вт. Основная камера должна остаться 50 Мп с апертурой f/1,8 и электронной стабилизацией изображения. Также упоминается операционная система Android 14.

Вьетнамское подразделение Realme рассказала, что будут доступны фиолетовые и чёрные цветовые варианты.