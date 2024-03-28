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Volvo выпустила последний дизельный автомобиль
Последний экземпляр автомобиля Volvo с дизельным двигателем сошёл с конвейера в Швеции

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В прошлом году шведский автопроизводитель Volvo пообещал перестать выпускать автомобили с дизельным двигателем. Сдержав своё обещание, Volvo выпустила в Швеции последнюю модель XC90.

Покупатели его не получат, поскольку автомобиль попадёт в музей в Гетеборге. Первые дизельные автомобили Volvo выпустила в 1979 году, после чего они производились на протяжении 45 лет.

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С момента начала сбора статистики в 1991 году компания выпустила более 9 млн автомобилей на дизельных двигателях. С учётом первых 12 лет это число должно быть значительно выше.

Свои первые дизельные двигатели Volvo лицензировала у Volkswagen. Это изменилось в 2001 году, когда Volvo начала выпускать собственные двигатели. В 2018 году она заявила о прекращении разработки новых двигателей.

В США дизельные двигатели и без того не были распространены, в отличие от Европы. В старом свете их популярность тоже снижается после скандала с Volkswagen. Всё более строгие стандарты выбросов повышают стоимость разработки новых дизельных двигателей и автопроизводители применяют их всё реже, предпочитая электромобили.

Газовые двигатели пока остаются, вместе с полностью электрическими и гибридными моделями Volvo. К 2030 году шведский автопроизводитель собирается выпускать только электромобили.

#автомобили #volvo
Источник: carbuzz.com
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