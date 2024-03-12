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Volvo инвестирует в технологию Breathe Battery, позволяющую на 30% ускорить зарядку электромобилей
Стратегические инвестиции Volvo Cars в технологии Breathe Battery Technologies направлены на значительное сокращение времени зарядки электромобилей, что сделает электромобили более привлекательными.

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Volvo Cars сделала стратегическую инвестицию в британский стартап Breathe Battery Technologies, стремясь произвести революцию в сфере зарядки электромобилей. Это сотрудничество направлено на сокращение времени зарядки на целых 30%, что потенциально сделает электромобили более привлекательными для потребителей.

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Breathe Battery Technologies предлагает программное обеспечение для зарядки на основе алгоритмов, которое повышает прозрачность состояния отдельных ячеек аккумуляторной батареи. Эта технология позволяет электромобилям заряжаться на максимальной мощности, обеспечивая при этом безопасность и сохраняя химический состав аккумуляторной батареи. Ян Кэмпбелл, генеральный директор Breathe, подчеркнул роль программного обеспечения как катализатора более широкого перехода к технологии программно-определяемых аккумуляторов, которая имеет решающее значение для будущего электрической мобильности. Партнерство Volvo Cars и Breathe направлено не только на сокращение времени зарядки; оно также фокусируется на продлении срока службы аккумулятора и повышении производительности, решая ключевые проблемы как автопроизводителей, так и потребителей.

Анн-Софи Экберг, генеральный директор Volvo Cars Tech Fund, подчеркнула клиентоориентированный подход, лежащий в основе этой стратегической инвестиции. Сотрудничество с Breathe направлено на устранение одной из наиболее серьезных проблем для клиентов электромобилей: длительного времени зарядки. Используя передовое программное обеспечение Breathe для аккумуляторов, Volvo Cars стремится сделать электромобили более доступными и привлекательными, тем самым ускоряя переход к электрической мобильности. Эта инициатива отражает стремление Volvo стать лидером в секторе электромобилей премиум-класса и добиться на исключительное производство электромобилей к 2030 году.

#электромобили #аккумуляторы #volvo cars #breathe battery technologies #время зарядки
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