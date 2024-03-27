Tesla заинтересована в технологии батарей компании CATL

Крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей CATL сейчас ведёт переговоры с рядом крупных автопроизводителей для лицензирования своей технологии в США вместо того, чтобы строить здесь предприятия по их выпуску. Издание The Wall Street Journal взяло интервью у главы этой компании и узнало, что среди прочих Tesla входит в число желающих приобрести лицензию на технологии CATL.

В прошлом году соглашение заключили CATL и Ford. В Мичигане был построен завод по производству аккумуляторов, стоимость которого составила $3,5 млрд. Компания Blue Oval также приобрела лицензию на технологию CATL для своих электромобилей.

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Если соглашение между Tesla и CATL будет достигнуто, оно может напоминать сделку с Ford. Правда, с тех пор Fordа уменьшил вложения в электромобили. Китайские чиновники остались недовольны сделкой из-за опасений получить конкурента среди производителей аккумуляторов.

Не исключено, что Tesla придётся совместно с CATL создать центр по производству аккумуляторов. В результате китайская компания может попасть на рынок США без необходимости самостоятельно строить завод.

Ранее утверждалось, что Tesla начнёт применять оборудование CATL на своём предприятии в штате Невада. Предположительно, в США должны производиться аккумуляторные блоки LFP для использования в автомобилях Tesla Model Y и некоторых других.

Американским автопроизводителям, как и европейским, необходимо сокращать расходы, чтобы продолжать оставаться конкурентоспособными в борьбе с наступающими китайскими компаниями.