Следующий шаг в эволюции фирменной инфраструктуры.

На первых порах электромобили Tesla, которым требуется постоянное соединение с интернетом, опирались на возможности сетей 3G, потом соответствующее оборудование было модернизировано до 4G (LTE), но компания не сможет бесконечно долго им довольствоваться. Как сообщает Electrek, в ориентированной на взаимодействие профессионалов социальной сети LinkedIn компания Tesla уже ищет специалистов, которые помогли бы ей развивать частные сети 5G.

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Источник изображения: Tesla

Высокая скорость передачи информации и низкие задержки важны для робототехники и систем автопилота электромобилей этой марки, поэтому решение развивать частные сети 5G для Tesla является вполне закономерным. Помимо существующего ассортимента электромобилей (Model S, X, 3 и Y, а также Cybertruck), компания намеревается охватить взаимодействием с сетями 5G и человекоподобных роботов Optimus, подготовка к массовому производству которых сейчас ведётся на предприятии компании в Техасе.