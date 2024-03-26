В деньгах это будет $199 на человека.

Сейчас бессрочный доступ к программному комплексу FSD в США обходится клиентам Tesla в $12 000, хотя ещё не так давно он оценивался в $15 000. Месяц подписки на эту опцию стоит $199, и именно такой подарок Tesla решила на этой неделе сделать всем автовладельцам в США, как поясняет Electrek со ссылкой на заявления Илона Маска (Elon Musk).

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Источник изображения: Tesla

Все совместимые с FSD электромобили Tesla, эксплуатируемые в США, с этой недели смогут получить месячный доступ к этому программному комплексу бесплатно. Причиной такой щедрости мог стать выход новой бета-версии FSD, которую сам Маск оценил очень высоко с точки зрения способности автоматизировать процесс управления электромобилем. Теоретически, все выпущенные с осени 2016 года электромобили Tesla могут работать со свежими версиями FSD, но на практике самые старые экземпляры машин всё же нуждаются в обновлении бортовой электроники. Некоторые автовладельцы добивались через суд своего права получить такое обновление бесплатно. Впрочем, за программное обеспечение им всё равно придётся платить, и новая акция Tesla ставит своей целью привлечение как можно большего количества пользователей к этой опции.