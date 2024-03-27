Tesla представила новую систему автоматической парковки, основанную исключительно на использовании камер и технологий машинного зрения, отказавшись от традиционных ультразвуковых датчиков.

Компания Tesla представила новую систему автоматической парковки, которая положит конец проблемам с парковкой автомобилей, оснащенных ограниченным набором датчиков. Новая технология, разработанная инженерами Tesla, полностью основана на использовании камер и машинного зрения, отказавшись от традиционных ультразвуковых датчиков.



Как известно, в 2022 году Tesla приняла смелое решение исключить ультразвуковые датчики из комплектации своих новых моделей, полностью полагаясь на камеры и компьютерное зрение для помощи водителю. Этот шаг вызвал множество споров в автомобильном сообществе, поскольку ультразвуковые датчики долгое время считались незаменимыми помощниками при маневрировании в ограниченном пространстве.

Однако инженеры Tesla, похоже, нашли способ компенсировать отсутствие ультразвуковых датчиков, разработав революционную систему автоматической парковки, которая использует исключительно камеры и алгоритмы машинного зрения. По словам представителей компании, новая система способна с высокой точностью определять расстояние до препятствий, строить 3D-модель окружающего пространства и осуществлять маневры парковки без участия водителя.



"Мы гордимся тем, что смогли создать систему автоматической парковки, которая не требует установки дополнительных датчиков, - говорит Илон Маск, генеральный директор Tesla. - Наши инженеры проделали колоссальную работу, чтобы адаптировать технологии компьютерного зрения для решения задач парковки. Это позволит нам сделать наши автомобили еще более доступными и удобными в использовании".



Новая система автоматической парковки будет доступна в качестве опции для всех новых моделей Tesla, начиная с 2024 года. По заявлениям компании, она обеспечивает точность маневрирования, сравнимую с парковкой, выполняемой опытным водителем. Более того, система способна адаптироваться к различным условиям парковки, включая параллельную, перпендикулярную и угловую парковку.



Особенно полезной новая технология станет для владельцев автомобилей Tesla с ограниченным обзором, таких как Model X и Model Y. Эти внедорожники и кроссоверы, известные своими массивными стойками кузова и большими размерами, традиционно испытывали трудности с парковкой в стесненных условиях городских улиц. Теперь же владельцы таких моделей смогут воспользоваться преимуществами автоматической парковки, избавившись от необходимости выполнять сложные маневры вручную.



"Мы уверены, что наша новая система автоматической парковки станет настоящим прорывом в индустрии, - продолжает Илон Маск. - Она позволит водителям Tesla получить еще больше удовольствия от вождения, освобождая их от рутинных и утомительных маневров.