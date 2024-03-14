Очередное обновление упростит выделение наиболее важных чатов WhatsApp

Мессенджер WhatsApp на мобильных устройствах получает обновления очень часто, расширяя свои функциональные возможности. Очередное такое обновление приносит расширенную поддержку закрепления чатов, количество которых теперь достигает пяти.

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Используя функцию «Закрепить», в WhatsApp можно держать общение с определённым контактом или группой всегда на виду. Закреплённый чат будет располагаться наверху списка чатов, даже если активности в нём давно не было. До настоящего времени закреплять можно было максимум три чата. Теперь к ним было добавлено ещё два.

Издание WABetaInfo сообщает, что данную возможность содержит версия WhatsApp под номером 2.24.6.13 на Android. По умолчанию опция неактивна, её нужно активировать вручную. В ближайшие недели или месяцы новая функциональность будет доступна всем пользователям финального варианта приложения WhatsApp.