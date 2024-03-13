Обновление WhatsApp запрещает делать снимки экрана на странице изображения профилей пользователей

Недавно мессенджер WhatsApp на платформе Android был обновлён. Обычно обновления приносят новые возможности, но в данном случае одну возможность отняли. При попытке сделать снимок экрана на странице изображения чужого профиля появляется сообщение об ошибке. У некоторых пользователей сообщения нет, но попытка сделать скриншот всё равно заканчивается неудачей и снимок получается пустым.

О введении этого запрета стало известно некоторое время назад. В финальном варианте приложения оно может отображать предупреждение при попытке сделать скриншот профиля.

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Это изменение нацелено на конфиденциальность, но по-прежнему ничего не мешает сделать скриншот мини-профиля или превью профиля на странице просмотра всех чатов WhatsApp. Речь идёт о версии полноэкранного изображения профиля с более низким разрешением. Не говоря о том, что можно сделать снимок экрана на другое устройство.

Подобное поведение наблюдается в разных сборках приложения WhatsApp. Из этого следует, что обновление находится на стороне сервера.

Конкурирующие мессенджеры вроде Telegram и Signal в настоящее время таких запретов не имеют. Желающие могут скрыть изображение своего профиля WhatsApp в разделе Настройки > Конфиденциальность > Фото профиля. Здесь можно задать, кто из пользователей имеет право видеть изображение вашего профиля.