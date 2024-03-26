Видеокарты с объёмом памяти 8 ГБ смогут долго оставаться актуальными

Многие геймеры и обозреватели остались недовольны тем фактом, что компания Nvidia значительную часть видеокарт последнего поколения оснастила объёмом видеопамяти 8 ГБ. По их мнению, для многих современных игр это уже недостаточно, тем более что AMD предлагает карты с памятью 12 ГБ и 16 ГБ в тех же ценовых категориях. Быть может, патент Microsoft вернёт картам с памятью 8 ГБ актуальность. Этот патент получен на технологию, которая делает трассировку лучей и пути более экономичными в плане расхода видеопамяти.

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В патенте рассказывается об уровне детализации (LOD), который сейчас используется в играх, но пока не для трассировки лучей. LOD собираются применять для динамической настройки качества трассировки лучей, снижая нагрузку на графический процессор и видеопамять.

LOD сейчас определяет, сколько деталей будет отображаться у объектов в зависимости от их расстояния до персонажа или от значимости. На больших расстояниях ненужные детали объектов удаляются для снижения расхода системных ресурсов и обеспечения более высокой частоты кадров. Этот метод прежде не применялся с трассировкой лучей.

В патенте технические детали описываются более подробно. Вкратце можно сказать, что в нужных местах трассировка лучей будет работать в полную силу, а в остальных ей можно пожертвовать ради экономии памяти.

В настоящее время игры вроде Cyberpunk 2077 для трассировки лучей требуют мощных видеокарт, поэтому приходится пользоваться масштабированием. Создатели видеокарт пытаются снизить требования к объёму памяти в процессе трассировки лучей при помощи технологий вроде DLSS 3, FSR 3 и XeSS.

Остаётся наблюдать за тем, воплотится ли очередной патент крупной технологической компании в жизнь, и когда.