Главное, чтобы при этом шрифты не сломались у тех пользователей, у которых они и так отображаются нормально

Как сообщает ресурс WindowsLatest, корпорация Microsoft в скором времени исправит проблему с отображением текста в браузере Google Chrome в операционных системах Windows 10 и Windows 11. Некоторые пользователи жаловались на чрезмерно тонкие линии букв или их размытость – как выяснилось, это связано с тем, что веб-обозреватель игнорировал настройки текстового тюнера ClearType, поскольку отображал текст с помощью собственной технологии Skia.

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Разработчики Microsoft планируют организовать передачу данных ClearType от операционной системы браузеру, что позволит отображать шрифты в Chrome так, как этого хочет пользователь. При этом комментаторы на тематических форумах и в социальных сетях уже кто в шутку, а кто всерьез опасаются, что исправление «сломает» отображение текста у тех пользователей, у которых и ранее не было с ним проблем. Как показывает практика, апдейты для операционных систем Windows 10 и Windows 11 часто приносят новые проблемы взамен старых – от невозможности загрузки ОС до зависающей или исчезающей панели задач, а также багов в работе «Проводника».