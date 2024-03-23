Компания Oppo распространяет свои умные часы в разных странах

В конце нынешней недели компания Oppo представила у себя на родине смарт-часы Watch X, которые в феврале анонсировала в Малайзии и других странах. Хотя характеристики остались по большей части неизменными, кое-какие отличия имеются.

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Сохранился круглый дизайн с отполированным корпусом из нержавеющей стали. Наверху находится дисплей AMOLED размер 1,43 дюйма с защитой из сапфирового стекла. Разрешение этого экрана составляет 466 х 466, максимальная яркость 1000 нит, поддерживается технология Always-on Display.

С правой стороны корпуса часов располагаются вращающаяся головка и кнопка. Степень защиты показывают сертификаты MIL-STD 810H и IP68.

Часы работают на процессоре Snapdragon W5 Gen 1, у них 2 ГБ оперативной памяти и хранилище 32 ГБ. Выбор даётся между операционными системами Color OS и RTOS. Первая из них работает с чипом W5 Gen 1, тогда как для второй есть отдельный чип BES2700 и 4 ГБ памяти eMMC. RTOS работает непрерывно и отвечает за простые задачи вроде звонков и уведомлений.

Доступна поддержка eSIM, так что можно принимать и выполнять телефонные звонки. В международной версии Oppo Watch X такой возможности нет. Продолжительность работы устройства достигает 100 часов, на зарядку уходит час.

Как обычно, в часах не обошлось без функций фитнеса и медицинских показателей. Внутри находятся восьмиканальный датчик сердцебиения и шестнадцатиканальный датчик уровня кислорода в крови. Мониторинг этих показателей ведётся непрерывно. Ещё есть комплексный анализ параметров сна.

Поддерживается свыше 100 режимов физической активности, автоматическое распознавание бега, ходьбы, катания на велосипеде и плавания. Есть поддержка двухдиапазонного GPS (L1 + L5) с системами глобального позиционирования Beidou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС и QZSS. Часы могут работать как автомобильный ключ для моделей Ideal, BYD, Te Nengxing, Leapmotor, Maverick Electric и Venucia.

В Китае стоимость составляет 2499 юаней, 2399 юаней и 2299 юаней, в зависимости от цветового варианта.