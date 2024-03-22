Новый формат сделает возможным получение HDR-фотографий и изображений без необходимости в создании дополнительного слоя SDR, что позволит ускорить редактирование соответствующих файлов. Кроме того, он будет поддерживать высокую степени сжатия, позволяющую экономить место на носителях данных.

Сразу несколько крупных компаний, а именно Xiaomi, Huawei, Honor и OPPO, намерены создать новый стандарт изображения. Для этого они объединили свои усилия, чтобы гарантировать успешность его разработки. Данной информацией поделился интернет-ресурс Gizmochina.

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Кроме них в процессе разработке также примет участие Китайский институт стандартизации электронных технологий. Техногиганты рынка мобильных устройств планируют создание однослойного стандарта изображений с высоким динамическим диапазоном. UWA Alliance, или же Всемирный альянс индустрии видео Ultra HD, уже "дал зеленый свет" на осуществление задуманного.

Исходя из описания проекта, новый формат сделает возможным получать HDR-фотографии и изображения, минуя необходимость в создании дополнительного слоя SDR. Это позволит ускорить редактирование соответствующих файлов. Кроме того, будущий формат будет оснащен поддержкой высокой степени сжатия, позволяющей получать менее "увесистые" файлы, которым потребуется меньше места для хранения на носителях информации.

Более подробные сведения о проекте в данный момент не раскрываются. Если говорить о дате релиза нового стандарта HDR, то его разработку планируют завершить к концу 2024 года.