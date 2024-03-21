Vivo T3 оказался крайне похожим на аппарат iQOO Z9

Как и было обещано, в четверг в Индии был анонсирован смартфон Vivo T3. Он получил систему на чипе MediaTek Dimensity 7200 и основную камеру 50 Мп с сенсором Sony IMX882.

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По характеристикам новинка напоминает модель iQOO Z9, отличаясь только дизайном обратной стороны. Площадь, ёмкость батареи и интерфейс у них одинаковые.

Спереди находится экран AMOLED размером 6,67 дюймов с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Пиковая яркость достигает 1800 нит. По центру находится отверстие под камеру с разрешением 16 Мп. Сзади камер две, основная из них получила разрешение 50 Мп. Другой является сенсор глубины 2 Мп.

Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, мощность зарядки равна 44 Вт. Разъём для наушников отсутствует, но зато есть стереозвук.

Установлена система Android 14 с оболочкой Funtouch 14. Внутри экрана скрывается сканер отпечатков пальцев, а корпус получил защиту IP54.

Конфигурации 8/128 ГБ стоит около 220 евро, 8/256 ГБ 240 евро.