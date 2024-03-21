Новый смартфон Vivo, возможно, может называться Vivo X100s, о котором постоянно появляется информация от DCS.

На этой неделе китайская компания Vivo готовится представить свои новейшие устройства, включая серию Vivo x fold 3, новый планшет и наушники tws. Однако, по слухам, у компании есть еще один проект в работе - новые смартфоны серии x100.

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Новый смартфон Vivo, возможно, с названием Vivo x100s, получил сертификацию на сайте 3C. Устройство, обозначенное номером модели v2359a, будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт. Но помимо этой информации, о Vivo x100s больше ничего не известно.

Однако, инсайдер Digital Chat Station уже несколько месяцев делится спецификациями устройства, который и может стать будущим x100s. По его данным, смартфон будет доступен в черном, белом, зеленом и титановом цветах. На передней панели будет плоский OLED-дисплей с минимальными рамками и разрешением 1,5K. Ожидается, что рамка смартфона будет плоской и выполнена из металла, а задняя панель будет стеклянной. В качестве процессора в x100s может быть использован чипсет MediaTek Dimensity 9300 Plus, изготовленный по 4-нм техпроцессу. Возможно, что модель Plus будет иметь более высокую тактовую частоту по сравнению с обычной версией Dimensity 9300. Слухи говорят, что предстоящий флагман Vivo будет представлен в Китае позже в этом месяце. Однако, компания пока не подтвердила какие-либо подробности о релизе смартфона, поэтому его запуск в марте кажется маловероятным.