Стоимость игровых мониторов уменьшается, а компьютеров увеличивается

Нынешний год может стать успешным для любителей и производителей видеоигр. Согласно последнему отчёту, продажи игровых компьютеров в этом году увеличатся. Это же относится и к игровым мониторам.

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В 2023 году рынок компьютеров в целом и игровых компьютеров в частности находился на спаде. Продажи игровых ПК за год уменьшились на 13%. Игровые мониторы вместе с этим нарастили объём продаж на 20%. IDC считает, что в этом году ситуация будет лучше.

Игровым компьютером на этот год прогнозируется скромный рост объём продаж на 1%. Объём поставок игровых мониторов может увеличиться на 13,6%.

Популярность видеоигр растёт, а вместе с ней растёт и спрос на устройства для игр. Игровые мониторы дешевеют и покупателей на них находятся всё больше. Мониторы с частотой не менее 165 Гц, временем отклика не более 1 мс и разрешением 1440p сейчас доступны как никогда прежде. Мониторы становятся дешевле, а стоимость игровых компьютеров и ноутбуков увеличивается. Средняя цена на них сейчас составляет $1101.