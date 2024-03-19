Honor Watch GS 4 получили встроенную поддержку GPS и NFC

Компания Honor на этой неделе провела мероприятие, где для китайских покупателей были представлены смартфоны Magic 6 Ultimate Edition и Magic 6 RSR Porsche Design. Также анонсировали фитнес-браслет Band 9, а ещё желающие смогут приобрести умные часы Honor Watch GS 4.

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Эти часы толщиной 46 мм обладают круглым экраном AMOLED с диагональю 1,43 дюйма и разрешением 466 х 466. Доступны цветовые варианты Sky Exploration, Galaxy Shuttle и Jasper Astrolabe и две разновидности ремешков, включая кожаный.

Работают часы на системе RTOS и поддерживают Bluetooth 5.0 для подключения к мобильным устройствам. Также поддерживаются звонки Bluetooth благодаря наличию микрофона и динамика. Можно управлять воспроизведением аудио на подключенном смартфоне.

Доступны оптический датчик сердцебиения, давление воздуха и гироскоп. Можно отслеживать уровень кислорода в крови и параметры сна. GPS поддерживает пять глобальных систем позиционирования, отслеживая пройденные шаги и другие виды физической активности, вроде езды на велосипеде и бега. Имеется около сотни спортивных режимов.

NFC означает поддержку китайских платёжных систем WeChat и Alipay. Продолжительность работы достигает две недели, на зарядку уходит час. Имеется рейтинг защиты от воды 5 АТМ.

Версия часов Starry Sky Exploration стоит в Китае 999 юаней, остальные 1199 юаней. Продажи начнутся 29 марта, о сроках появления в других странах пока не сообщается.