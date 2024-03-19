Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
В Китае представлены умные часы Honor Watch GS 4 с экраном AMOLED 1,43 дюйма
Honor Watch GS 4 получили встроенную поддержку GPS и NFC

реклама

Компания Honor на этой неделе провела мероприятие, где для китайских покупателей были представлены смартфоны Magic 6 Ultimate Edition и Magic 6 RSR Porsche Design. Также анонсировали фитнес-браслет Band 9, а ещё желающие смогут приобрести умные часы Honor Watch GS 4.

реклама

Эти часы толщиной 46 мм обладают круглым экраном AMOLED с диагональю 1,43 дюйма и разрешением 466 х 466. Доступны цветовые варианты Sky Exploration, Galaxy Shuttle и Jasper Astrolabe и две разновидности ремешков, включая кожаный.

Работают часы на системе RTOS и поддерживают Bluetooth 5.0 для подключения к мобильным устройствам. Также поддерживаются звонки Bluetooth благодаря наличию микрофона и динамика. Можно управлять воспроизведением аудио на подключенном смартфоне.

Доступны оптический датчик сердцебиения, давление воздуха и гироскоп. Можно отслеживать уровень кислорода в крови и параметры сна. GPS поддерживает пять глобальных систем позиционирования, отслеживая пройденные шаги и другие виды физической активности, вроде езды на велосипеде и бега. Имеется около сотни спортивных режимов.

NFC означает поддержку китайских платёжных систем WeChat и Alipay. Продолжительность работы достигает две недели, на зарядку уходит час. Имеется рейтинг защиты от воды 5 АТМ.

Версия часов Starry Sky Exploration стоит в Китае 999 юаней, остальные 1199 юаней. Продажи начнутся 29 марта, о сроках появления в других странах пока не сообщается.

#honor #смарт-часы
Источник: gizmochina.com
1
Показать комментарии (1)
Honor представила новый фитнес-браслет Band 9
Представлен смартфон Honor Magic 6 RSR Porsche Design
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России создали станцию К-1000, способную глушить сигнал FPV-дронов и тем самым защищать технику
6
Завод дронов "Герань" выходит на полную мощность, дополнив линейку БПЛА специальной "ночной" моделью
10
Financial Times: При выходе на фондовый рынок Telegram может быть оценен в $30 млрд
+
Киев снимет часть ЗРК Patriot с с региональных ПВО для создания новых передвижных групп
6
«Омсктрансмаш» запатентовал новую разработку ТОС-3 «Дракон» с дальнобойными снарядами ТБС М3
12
ET News: Samsung станет единственным поставщиком драйверов для OLED-дисплеев Apple iPad Pros
1
Международный транспортный коридор «Север — Юг» завершит окончательный разворот России от Запада
+
Киев приспосабливает Миг-29, Су-27 и Су-24 для использования поставляемых Западом ракет
+
Мировой температурный рекорд в 60,1°C установлен в Рио-де-Жанейро
1
Реактивный двигатель V2500 впервые заработал на 100% экологичном топливе
4
Представлен грузовой БПЛА DJI Express, способный перевозить грузы до 1,5 т на расстояния до 2500 км
1
Нестабильные 30 кадров/с и 468p в «портативе»: сравнение графики Kingdom Come: Deliverance для Nintendo Switch с версиями для PC и PS5
+
Улучшенная версия классического шутера Marathon выйдет в Steam — это конкурент Doom от Bungie
+
Realme GT Neo 6 с Snapdragon 8s Gen 3 набрал на AnTuTu 1 846 775 очков
+
Баллистические ракеты "Искандер" прилетели на завод по ремонту танков Leopard в Николаеве
2
Роскосмос анонсировал обновление парка ракет-носителей
6
Смартфон Vivo V40 SE с Snapdragon 4 Gen 2 может стать обновленной версией Y200e 5G
+
С прилавков магазинов исчезают флагманские видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090
9
Появилось видео, подтверждающее, что ВСУ получили БТР М1117, обещанные США еще в 2022 году
+
Япония присоединилась к программе перспективного европейского беспилотника Eurodrone
+

Популярные статьи

В ближайшие 3 года в Китае может стартовать строительство Кругового Электрон-Позитронного Коллайдера
9
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 3
22
От Core i7-10700K до Core i7-14700K – изучаем прибавку fps процессоров Intel в играх за 5 поколений
27
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Март)
13
Итоги гоночного уик-энда 16-17 марта
+
Tengyun: Китай создает гигантский рельсотрон для запуска гиперзвуковых орбитальных ракетопланов
+
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
35
Как была решена типичная для Linux проблема отвала сети в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
54
Обзор игры Call of Duty Black Ops Cold War - Горячие головы холодной войны
2
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
4

Сейчас обсуждают

Chihonya
12:39
да , да и пить только со стекла, а не баклах, правда шишун, ты же всегда со стекла пьешь?
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Вадим Кудрявцев
12:39
Да упаси Боже от такого успеха:)
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Шовкат Ташпулатов
12:38
Ну внизу там 65 комментариев посмотри. Кстати 22.000 просмотров. Меня там даже угрожали в чёрный список скриншотики присылали какие-то бомжи. Но просмотры Не уменьшаются
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Apsheronsky tchai
12:38
Рекомендую налить в декантер с полторашкой Майкопского.
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Chihonya
12:37
ты лучше поведай какой ты там комп купил, что в статье хотел описать?
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Вадим Кудрявцев
12:36
Успешный среди бомжей ,ну спорить не буду.вижу по тому что ты куришь и что ты пьешь.уровень нищука -бомжа.в сарае где ты живешь срач что пипец -но да.ты успешный шишкин-мастурбек
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Шовкат Ташпулатов
12:34
Не завидуй, Я востребовательный человек. Мою знания ценят, и меня приглашают, А ты только можешь говной зелота хавать.
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Шовкат Ташпулатов
12:34
Да ладно Не ной, когда-нибудь ты тоже будешь успешным таким же как и я
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Вадим Кудрявцев
12:34
я думал ты про свою выхлопную,после того как тебе после майкопского ее прочистили
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Вадим Кудрявцев
12:32
такое дерьмо, как ты пьешь, пить может ток совсем опущенный алкаш,я себя как то ценю еще,чтоб такую ссанину пить
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем