Смартфон дебютировал в Китае по цене 9999 юаней с 24 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ

Как и ожидалось, компания Honor представила свой последний флагманский смартфон Honor Magic 6 RSR Porsche Design вместе с моделью Magic 6 Ultimate, ноутбуком MagicBook Pro 16 и смарт-браслетом Band 9 на презентационном мероприятии в Китае. Этот долгожданный телефон может похвастаться роскошным дизайном, созданным в сотрудничестве с компанией Porsche.

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Большинство характеристик этого смартфона очень похожи на Honor Magic 6 Ultimate. В первую очередь отличия заключаются во внешности новинки. Смартфон может похвастаться элементами, вдохновленными автомобилем Porsche Taycan. Задняя крышка и металлическая рамка отражают эстетику передней стилистики автомобиля, а модуль задней камеры имитирует шестиугольную структуру Porsche, повторяя его оригинальный цвет и текстуру.

Что касается дисплея, то Magic 6 RSR Porsche Design оснащен 6,8-дюймовой OLED-панелью с разрешением FullHD+ (1280×2800х1280 пикселей). Дисплей может отображать 1,07 миллиарда цветов, поддерживает широкий охват цветовой гаммы DCI-P3 и оснащен технологией Honor Oasis Eye Protection Screen для защиты зрения благодаря функции затемнения ШИМ с частотой 4320 Гц.

Дисплей также поддерживает HDR как для статических изображений, так и для видео, с максимальной яркостью 5000 нит для HDR-контента и 1800 нит по всему экрану. Кроме того, экран оснащен технологией адаптивной частоты LTPO в пределах от 1 до 120 Гц, обеспечивающую плавную работу и продлевающую срок службы батареи. За сохранность дисплея отвечает защитное стекло Honor Diamond Giant Rhino Glass.

За работу смартфона отвечает флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с графическим процессором Adreno 750. Из коробки телефон работает под управлением оболочки MagicOS 8.0 на базе ОС Android 14. Что касается памяти, то новинка может похвастаться 24 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 1 ТБ. Это будет единственная конфигурация памяти телефона.

На задней панели устройства расположился модуль с тремя камерами, включающий широкоугольный объектив на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, перископический телеобъектив на 180 МП с оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольный объектив разрешением 50 МП.

Основная камера оснащена ультрадинамическим переменным сенсором Eagle Eye H9800. Он включает в себя первую в отрасли технологию LOFIC и большой светочувствительный датчик размером 1/1,3 дюйма. Камера оснащена интеллектуальной регулируемой диафрагмой в диапазоне от f/1,4 до f/2,0, а также включает оптическую стабилизацию изображения OIS для повышения качества и стабильности изображения. Камера позволяет производить запись видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду и замедленное видео в разрешении 1080P с частотой кадров 120 и 240 кадров в секунду. Также система из задних камер поддерживает цифровое увеличение до 100-крат, стабилизацию видео и стереозапись.

В качестве фронтальной камеры используется широкоугольный датчик на 50 МП в сочетании с 3D-камерой глубины, способной записывать видео с разрешением до 4K с различными функциями, включая EIS стабилизацию видео.

За автономность телефона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5600 мАч с поддержкой быстрой зарядки с технологией Honor SuperCharge мощностью 80 Вт. Он также поддерживает беспроводную зарядку с функцией Honor Wireless SuperCharge мощностью 66 Вт и обратную беспроводную зарядку.

Также смартфон имеет улучшенные звуковые эффекты с помощью технологии DTS:X Ultra Sound Effects и стереодинамиков. Телефон имеет класс защиты IP68.

Honor Magic6 RSR Porsche Design предлагается в цветах Agate Gray и Frozen Berry Pink. Стоимость смартфона в Китае составляет 9999 юаней (около 1389 долларов). Предварительная продажа уже стартовала, а официальная продажа начнется 22 марта.