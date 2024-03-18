Новинка имеет большой экран и работает до 14 дней на одном заряде.

Honor представила новый фитнес-браслет Band 9 на презентации Honor Magic 6 Ultimate в Китае. Последний фитнес-браслет Honor Band 7 был выпущен в конце 2022 года.

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Honor Band 9 оснащен прямоугольным изогнутым AMOLED-дисплеем. Экран стал только больше, четче и плавнее. 1,57-дюймовая панель имеет разрешение 402 x 256 пикселей, 302 PPI и частоту обновления 60 Гц.

Корпус фитнес-браслета остался пластиковым с металлической отделкой по бокам. Устройство также имеет водонепроницаемость до 5 АТМ.



Браслет подключается к смартфонам через Bluetooth 5.3 и совместимо с Android 9.0 и выше, а также с iOS 11 и выше. Honor Band 9 поддерживает множество функций, связанных со здоровьем и спортом, а также имеет дополнительные полезные функции, такие как управление музыкой и уведомлениями. И последнее, но не менее важное: устройство рассчитано на работу до 14 дней при полной зарядке.

Цена Honor Band 9 в Китае составляет 249 юаней (~35 долларов США) Он доступен в черном, фиолетовом и синем цветах.