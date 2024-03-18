Honor Magic 6 Ultimate будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти.

Сегодня китайская компания Honor выпустит свой новый смартфон Magic 6 Ultimate. Перед официальным релизом характеристики устройства были размещены в интернете известным инсайдером Digital Chat Station.

По слухам, Honor Magic 6 Ultimate будет оснащен большим 6,8-дюймовым 8T LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2800 x 1280 пикселей. Дисплей будет обладать частотой обновления 120 Гц и постоянной яркостью 4320 Гц для сокращения нагрузки на глаза. Также DCS предполагает, что у телефона будет впечатляющий пиковый уровень яркости, достигающий потенциально 1600 нит при обычном использовании и до 5000 нит для HDR-контента.

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Что касается передней камеры, подразумевается наличие 50-мегапиксельного сенсора в сочетании с датчиком 3D ToF для селфи.

Конфигурация задней камеры будет включать основной 50-мегапиксельный датчик (OmniVision OV50K) с большим размером сенсора 1/1,3 дюйма и переменным диапазоном диафрагмы (f/1,4-f/2,0). Его будет сопровождать дополнительный 50-мегапиксельный сенсор и мощный 180-мегапиксельный телеобъектив с возможностью увеличения вплоть до 100-кратного. Также предполагается, что система камер будет использовать датчик DTOF (Direct Time-of-Flight) с разрешением 1200 дюймов.

Более того, Honor Magic 6 Ultimate, вероятно, будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти. Сообщается, что варианты хранения включат опции емкостью 512 ГБ и 1 ТБ. По слухам, устройство будет иметь аккумулятор емкостью 5600 мА*ч, проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 66 Вт.

Ожидается, что устройство также будет защищено от пыли и влаги по стандарту IP68 и будет иметь двустороннюю спутниковую связь для экстренных ситуаций. Что касается дизайна, упоминаются только черные и фиолетовые расцветки. Сообщается, что устройство будет иметь толщину 8,9 мм и весить 227 г.