Времена компактных аппаратов Asus Zenfone остались в прошлом

В четверг состоялся официальный анонс смартфона компании Asus под названием Zenfone 11 Ultra. Аппарат получил экран размером 6,78 дюйма и крупный аккумулятор ёмкостью 5500 мАч. Цена тоже немаленькая и начинается от $899.

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Можно сказать, что перед нами модификация модели ROG Phone 8 без подсветки. Оба аппарата основаны на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и имеют 12 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ в минимальной конфигурации. Также есть версия 16/512 ГБ.

Здесь применяется дисплей LTPO, за счёт чего частота обновления может варьироваться от 1 Гц до 144 Гц, но только в играх. В остальных сценариях применения придётся довольствоваться максимум 120 Гц. Основная камера обладает разрешением 50 Мп и апертурой f/1.9. В работе ей помогает шестиосевая стабилизация Asus. Есть также сверхширокоугольная камера 13 Мп и телеобъектив 32 Мп с трёхкратным зумом.

Как и полагается в нынешнем году, есть некоторая связанная с искусственным интеллектом функциональность. В том числе это перевод с языка на язык в реальном времени и двустороннее шумоподавление во время общения по телефону. Ещё ИИ умеет выдавать главное из транскрипций голосовых заметок и искать по фотографии и в системных настройках.

Предварительные заказы на устройство уже принимаются, а поставки начнутся в апреле.