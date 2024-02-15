Ожидается, что в Zenfone 11 Ultra будет установлен чип SD8G3, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилище UFS 4

Как сообщается, компания Asus работает над выпуском своего нового смартфона Zenfone 11 Ultra. По последним утечкам, стало известно, что устройство будет иметь схожие характеристики с моделью ROG Phone 8 Pro. Сейчас Zenfone 11 Ultra появился в базе данных Geekbench, что может указывать на то, что компания проводит внутреннее тестирование перед официальным анонсом. Вот некоторые детали, которые были обнаружены в списке Zenfone 11 Ultra в Geekbench.

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Устройство от Asus в Geekbench под кодовым названием ASUS_AI2401_H. Детали о процессоре и графическом процессоре, упомянутые в документе, показывают, что устройство будет оснащено чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и 16 ГБ оперативной памяти.

Что касается программного обеспечения, Zenfone 11 Ultra будет работать на Android 14, согласно списку Geekbench. В одноядерном и многоядерном тестах устройство набрало 2226 и 6949 баллов.

Согласно последним сообщениям, Zenfone 11 Ultra будет иметь 6,78-дюймовую AMOLED LTPS панель с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Он будет оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой и тройной камерой сзади, включающей 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией изображения Sony IMX890, 13-мегапиксельный широкоугольный объектив и 32-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим увеличением.

Ожидается, что Zenfone 11 Ultra будет работать на чипе SD8G3, иметь 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранить данные на устройстве с памятью UFS 4.0 до 1 ТБ. Вероятно, смартфон будет оборудован аккумулятором ёмкостью 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.