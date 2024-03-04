Сертификация также предполагает, что Zenfone 11 Ultra будет оснащен возможностью быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт.

ASUS готовит к выходу смартфон Zenfone 11 Ultra, презентация которого состоится 14 марта. И некоторые детали о телефоне стали доступны благодаря сертификации Wireless Power Consortium. Устройство получило сертификат под номером модели AI2401_H и на образцах сертификации видно дизайн фронтальной панели смартфона, включающий центральную селфи-камеру с отверстием, плоский дисплей и узкие рамки. Расположение привычных кнопок включения и регулировки громкости будет на правой стороне устройства. В комплект поставки, скорее всего, войдет беспроводная зарядка, так как сертификат подтверждает поддержку беспроводной зарядки мощностью не менее 12 Вт. Возможно, Zenfone 11 Ultra будет обеспечивать беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, как и другие новейшие модели ASUS. Также сертификация предполагает, что устройство будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 65 Вт.

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Согласно предыдущей информации, Zenfone 11 Ultra будет обладать 6,78-дюймовым дисплеем LPTO AMOLED с разрешением FHD+ и частотой 144 Гц. При этом смартфон будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X до 16 ГБ и встроенным накопителем UFS 4.0 емкостью 1 ТБ. Для обеспечения безопасности устройства будет использован встроенный в экран датчик отпечатка пальца. Работать смартфон будет на операционной системе Android 14. Также известно, что Zenfone 11 Ultra будет иметь аккумулятор емкостью 5500 мА*ч. Основной особенностью смартфона в плане фотографирования будет тройная камера на задней панели, состоящая из основного датчика Sony IMX890 на 50 Мп, сверхширокоугольного модуля на 13 Мп и телеобъектива с 3-кратным оптическим увеличением на 32 Мп. На передней панели будет располагаться селфи-камера на 32 Мп.