Названы европейские цены смартфона Asus Zenfone 11 Ultra

Компания Asus официально сообщила, что 14 марта состоится дебют её флагманского смартфона Zenfone 11 Ultra. Перед этим событием случилась утечка информации из чешской розничной сети, благодаря чему стали известны цены в Европе.

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Здесь будут предлагаться две конфигурации устройства. Версия с объёмом оперативной памяти 12 ГБ и хранилищем 256 ГБ обойдётся в 986 евро в пересчёте с местной валюты. Более дорогостоящий вариант 16/512 ГБ будет стоить 1045 евро.

Предположительно, это будут не окончательные цены. До 14 апреля аппараты должны продаваться по сниженной цене. После этого они могут подорожать на 39 и 98 евро соответственно.

Данный смартфон обладает дисплеем LTPO AMOLED размером 6,78 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 144 Гц. Он работает на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3, используя память LPDDR5x и хранилище типа UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ.

Сзади находятся три камеры с разрешением основной 50 Мп на сенсоре Sony IMX890. Рядом сверхширокоугольная камера 13 Мп и телеобъектив 32 Мп с 3-кратным зумом. Разрешение передней камеры тоже 32 Мп.

Под экраном будет находиться сканер отпечатков, установлена система Android 14. Ёмкость батареи составит 5500 мАч, мощность проводной зарядки 65 Вт, беспроводной 15 Вт.