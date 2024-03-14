Vivo готовит очередной недорогой смартфон

Компания Vivo работает над очередным смартфоном линейки Y. Модель Y18 отметилась в Google Play Console, благодаря чему стали известны некоторые характеристики этого мобильного устройства.

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На этой неделе аппарат был представлен в Китае, только там он называется Vivo Y03. Перед этим смартфон посетил сертификационные платформы, включая NBTC, благодаря чему стал известен модельный номер V2332. В консоли Google Play номер V2333, так что отличия минимальные.

Характеристики двух моделей должны быть похожими. В феврале Vivo Y18 одновременно с моделью Y03 получил сертификат Bluetooth SIG, что показало поддержку стандарта связи Bluetooth 5.0. Нынешнее появление даёт возможность посмотреть на устройство спереди и сзади, увидев сходный с Y03 дизайн. Также указывается использование процессора MediaTek Helio G85.

Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ. Это одно из немногих отличий, поскольку Y03 получил 4 ГБ памяти. На устройстве установлена система Android 14.