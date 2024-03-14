Судя по предоставленным изображениям, телеобъектив показывает хорошую детализацию даже при большом увеличении.

Новая серия складных смартфонов Vivo x fold 3 готовится к представлению в ближайшее время. В нее войдут два устройства - Vivo x fold 3 и x fold 3 Pro. Они будут работать на базе операционной системы Android 14 с интерфейсом OriginOS 4. Оба смартфона будут оснащены чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, предлагающим до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Показатели производительности Vivo x fold 3 недавно были опубликованы на Antutu, а теперь информационное агентство Xinhua News Agency делится образцами фотографий с камеры Vivo x fold 3 Pro.

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Судя по предоставленным изображениям, x fold 3 Рro будет иметь основную камеру с диафрагмой f/1,68 и эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм. Телеобъектив устройства будет иметь диафрагму f/2,57 и эквивалентное фокусное расстояние 70 мм.

В предыдущих сообщениях упоминается, что основная камера данного смартфона будет оснащена 50-мегапиксельным объективом OV50H Omnivision с диафрагмой f/1,68. Кроме того, она будет дополнена 64-мегапиксельным перископическим телеобъективом OV64B с 3-кратным оптическим зумом, фокусным расстоянием 70 мм и возможностью телеобъективной макросъемки.

Судя по предоставленным изображениям, телеобъектив демонстрирует высокую детализацию даже при большом увеличении. Фотографии при слабом освещении также выглядят очень хорошо.