Протестирована максимальная конфигурация Vivo X Fold 3 Pro

Две недели остаётся до официального появления складного смартфона китайской компании Vivo. Устройство с модельным номером V2337A обнаружено в базе данных бенчмарка AnTuTu. Речь должна идти о модели Vivo X Fold 3 Pro.

Результат тестирования составил 2176828 баллов. Из них 471878 баллов набрал центральный процессор, 893816 баллов графический процессор, 464490 баллов память и 346644 балла интерфейс.

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Такие показатели стали возможными благодаря флагманскому процессору Snapdragon 8 Gen 3. Помогают ему оперативная память LPDDR5 и хранилище вида UFS 4.0. Была протестирована модель с объёмом памяти 16 Гб и хранилищем 1 ТБ, что должно быть максимальной конфигурацией. Известно также об использовании системы Android 14 и оболочки OriginOS 4.

Инсайдер Digital Chat Station ранее рассказал, что этот аппарат должен быть представлен 27 марта. Устройство обладает камерой 50 Мп OmniVision с апертурой f/1.68. Рядом есть камера-перископ на сенсоре OV64B 64 Мп с поддержкой трёхкратного оптического зума, фокусного расстояния 70 мм и макроснимков. Ожидаются чёрный и белый цветовые варианты.