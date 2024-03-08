Американский суд обязал NSO Group раскрыть код шпионской программы Pegasus компании WhatsApp, но на это потребуется еще разрешение министерства обороны Израиля.

Американский суд обязал израильского производителя шпионского ПО NSO Group передать код своей программы Pegasus компании WhatsApp, принадлежащей Meta. Этого WhatsApp добивался с 2019 года, когда заявил, что 1400 пользователей WhatsApp подверглись слежке с помощью Pegasus.

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Судья Филлис Гамильтон постановила, что NSO Group должна предоставить весь код Pegasus за период с 29 апреля 2018 года по 10 мая 2020 года. Это означает, что компания должна раскрыть не только информацию об установке ПО, но и о его полной функциональности, сообщает Theguardian.

В то же время NSO Group не обязана называть имена своих клиентов или делиться данными о серверной инфраструктуре.Это решение вызвало беспокойство в израильских властных структурах. Код Pegasus является государственной тайной. Любые лицензии на его продажу иностранным правительствам должны быть одобрены министерством обороны Израиля.Pegasus известен своей способностью взламывать защищенные устройства при помощи эксплойтов. Он позволяет получать полный контроль над смартфоном или компьютером жертвы, перехватывать сообщения в мессенджерах, делать скриншоты и извлекать историю браузера.По сообщениям СМИ, Pegasus использовался правительствами ряда стран для слежки за оппозиционерами, журналистами и правозащитниками. В 2021 году США внесли NSO Group в черный список за распространение инструментов цифрового преследования.Решение суда позволит WhatsApp юридически доказать, что Pegasus действительно умеет перехватывать сообщения в популярных мессенджерах и приложениях, а также делать скриншоты и извлекать конфиденциальные данные. Для этого WhatsApp нужен был доступ ко всем возможностям шпионской программы, что и предоставил суд.Однако же решение суда вряд ли остановит деятельность NSO Group. В 2023 году эксперты Citizen Lab сообщили, что Pegasus по-прежнему способен взламывать iPhone под управлением iOS 15 и iOS 16. Шпионское ПО якобы использовалось для слежки за правозащитниками, расследовавшими исчезновение студентов в Мексике в 2015 году.