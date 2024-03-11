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Состоялся релиз очередной бета-версии мобильного приложения WhatsApp. Новшеством данной версии является возможность видеть, является переписка зашифрованной или нет.
Речь идёт о версии приложения на Android. Здесь представлен индикатор сквозного шифрования под контактом и именем группы на экране переписки. Небольшое сообщение в окне чата показывает, что активно сквозное шифрование.
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Пока это сообщение видит лишь небольшая группа пользователей бета-версии. В ближайшие недели новшество будет доступно более широкому кругу пользователей. Впервые информация о появлении этой опции была опубликована ещё в январе.
Индикатор находится в том месте, где показывается информация о времени последнего визита пользователей. Наличие сквозного шифрования означает, что переписка доступна только собеседникам и больше никому.
Индикатор показывается на протяжении короткого времени, после чего он пропадает и на его место возвращается время последнего визита пользователя.
Сейчас при начале общения с пользователем появляется сообщение о том, что сообщения и звонки защищены сквозным шифрованием. В остальное время понять наличие шифрования никак нельзя.
Сквозное шифрование поддерживается в чатах и видеозвонках WhatsApp уже давно. Зашифровываются в этом мессенджере даже обновления статусов.