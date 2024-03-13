Бюджетные аппараты Motorola нового поколения могут привлечь внимание покупателей

Компания Motorola представила два недорогих смартфона в бюджетной категории не выше $300. Новинками стали модели Moto G Power 5G 2024 и Moto G 5G 2024.

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Среди них более дорогим предложением является Moto G Power 5G. Как видно из названия, смартфон нацелен на максимальную автономность. Правда, если несколько лет назад аппараты Moto G Power выделялись своими батареями ёмкостью 5000 мАч, то теперь редко можно встретить смартфон с батареей меньше. Однако на этот раз предлагается зарядка мощностью 30 Вт. В этом нет ничего особенного на фоне некоторых китайских смартфонов с мощностью зарядки больше 100 Вт, но даже это значение превосходит зарядку на дорогих аппаратах вроде Samsung Galaxy Z Fold 5 или Galaxy S24, а также iPhone 15 Pro. Ещё появилась беспроводная зарядка мощностью 15 Вт. Входящий в комплект поставки адаптер даёт только 10 Вт.

Аппарат получил заднюю поверхность из натуральной кожи. Рамки вокруг экрана более широкие по сравнению со многими современными смартфонами. Имеется разъём для наушников, чтобы не было необходимости пользоваться беспроводными. Установлена панель LCD размером 6,7 дюйма с разрешением 2400 x 1080 и частотой до 120 Гц.

Аппарат работает на процессоре Dimensity 7020. У него 8 ГБ оперативной памяти и ещё столько же виртуальной. Объём хранилища составляет 128 ГБ.

Разрешение основной камеры 50 Мп с поддержкой технологии Quad Pixel. Есть сверхширокоугольная камера 8 Мп.

Устройство работает на Android 14 и про длительность программной поддержки ничего не сообщается. Продажи начнутся уже в марте.

Другой новинкой является Motorola Moto G 5G за $200. Основная камера здесь тоже 50 Мп, но сверхширокоугольная отсутствует. Вместо неё установлена камера макро 2 Мп.

Размер экрана LCD равен 6,6 дюйм, разрешение 720p, частота до 120 Гц. Ёмкость батареи тоже 5000 мАч, но мощность максимум 18 Вт.

Здесь установлен процессор Snapdragon 4 Gen, 4 ГБ оперативной памяти и столько же виртуальной. Объём хранилища также равен 128 ГБ, есть Android 14.