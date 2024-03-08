В тестах Geekbench смартфон набрал приличный балл — 679 в одноядерной производительности и 2005 — в многоядерной производительности.

Motorola готовится к выпуску нового смартфона Moto g power 5G (2024), ожидаемого в ближайшем будущем. Первые рендеры данного устройства были представлены в ноябре прошлого года, которые позволяют оценить его дизайн со всех сторон. Сейчас же данное устройство было замечено в списке Geekbench. По результатам тестов в Geekbench, смартфон набрал 679 и 2005 баллов в одноядерном и многоядерном тестах производительности соответственно.

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Согласно предоставленным данным Geekbench, Moto g power 5G (2024) будет обладать мощным чипсетом Mediatek Dimensity 7020. Cтоит отметить, что это обновленная версия процессора Dimensity 930, которая использовалась в предыдущей модели g power 5G (2023). Новый чипсет может похвастаться двумя высокопроизводительными ядрами Cortex-A78 с тактовой частотой 2,2 ГГц и шестью энергоэффективными ядрами Cortex-A55, работающими на частоте 2,0 ГГц. Устройство получит 8 ГБ ОЗУ и поступит на прилавки с предустановленной операционной системой Android 14. К сожалению, в списке Geekbench не указано больше информации о самом устройстве.

Однако в сети уже появились различные слухи относительно характеристик данного смартфона. Предполагается, что новый Мoto g power 5G (2024) может получить 6,7-дюймовый дисплей с вырезом в центре для фронтальной камеры. Предполагается, что Motorola использовала для дисплея ЖК-панель IPS с разрешением 1200 x 1600 пикселей. Официальные рендеры указывают, что смартфон будет доступен в двух цветовых вариантах: Orchid Tint и Outer Space. Габариты смартфона составят 167,3 x 76,4 x 8,5 мм. Кроме того, g power 5G (2024) может получить поддержку проводной зарядки мощностью 67 Вт.