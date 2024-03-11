Предстоящий Moto G Power был обнаружен в базе данных Bluetooth SIG, а ранее он был замечен на Geekbench.

Motorola готовится к выпуску новой модели смартфона Moto G Power (2024), которая уже была замечена на различных сертификационных сайтах и не только. Всё указывает на то, что устройство скоро появится на рынке. А теперь и в базе данных Bluetooth SIG была обнаружена запись о предстоящей модели Moto G Power под номером XT2415-1. Хотя подробности о характеристиках и функциях пока не раскрыты, сертификация подтверждает поддержку стандартов Bluetooth 5.3. Также на платформе указаны другие модели смартфонов с номерами моделей XT2415-5, XT2415V и XT2415-3, вероятно, предназначенные для разных регионов.

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Также уже известно, что на сайте Geekbench недавно появились результаты тестирования производительности Moto G Power (2024) и раскрыты некоторые ключевые характеристики устройства. В нем будет установлен процессор MediaTek Dimensity 7020 SoC с 8 ГБ оперативной памяти. Операционная система будет Android 14. Ранее в феврале в сети появились официальные рендеры смартфона, на которых были показаны доступные цветовые варианты устройства. Судя по данным, Moto G Power будет иметь 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+. Также ожидается поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт и толщина устройства составит 8,5 мм.