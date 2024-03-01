Новинка получит чипсет Snapdragon 8 Gen 3 и поддержку искусственного интеллекта

Motorola начала рекламировать свой следующий флагманский смартфон, который не будет выпущен в Китае под названием Moto X50. Вместо этого первый тизер компании раскрыл планы компании по выпуску Moto X50 Ultra, к которому она добавляет надпись «AI Mobile Phone» на Weibo. Однако есть подозрение, что Motorola в конечном итоге будет продавать устройство под названием Moto X50 Ultra, а не как мобильный телефон Moto X50 Ultra AI.

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В любом случае, Moto X50 Ultra на данный момент следует рассматривать как преемника Moto X40, несмотря на то, что Motorola добавило ласкающее слух слово Ultra в серию Moto X. На данный момент Motorola пока не раскрыла никаких технических характеристик Moto X50 Ultra. Тем не менее компания намекнула, что устройство будет доступно с задней панелью из натуральной кожи, повторяющей многие из его современников, таких как Xiaomi 14 Ultra.

Кроме того, недавние слухи указывают на то, что в основе устройства будет лежать чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что является обновлением Moto X40, использующим Snapdragon 8 Gen 2. Также ожидается, что Moto X50 Ultra будет комплектоваться аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 125 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, причем последняя является единственным улучшением по сравнению с Moto X40 в этом отношении. Более того, похоже, что Moto X50 Ultra будет доступен за пределами Китая в большинстве стран под названием Edge 50 Pro, а не Edge 50 Ultra.